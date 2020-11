VIDEO: “Yo me petrifiqué”: Integrante de ‘Golpe a Golpe’ dice que se le apareció el ‘diablo’ en un hotel y hasta lo describió

Un momento de terror vivió el cantante ‘Pequeño Juan’ -integrante de la agrupación paisa y de género urbano ‘Golpe a Golpe’-, quien asegura que se le apreció el ‘diablo’ en un hotel.

“Yo estaba mirando al horizonte y de un momento a otro se pone la habitación oscura del todo y en todo el frente de la cama se me aparece un señor bastante espeluznante. Tenía un traje a rayas vertical, estaba peinado como con gel, tenía un bigotico de esos que tienen la puntica en curva y tenía un portafolio en la mano”, dice el cantante para el programa ‘La Red’.

Asimismo, el cantante cuenta que el misterioso ‘hombre’ lo miraba a los ojos y en ese instante “yo entré en pánico, yo me petrifiqué”; pensó que era un sueño, pero se armó de valor y se dio cuenta que era algo muy “real”.

Pequeño Juan afirmó que este ‘hombre’ no tenía pies y estaba tan aterrorizado por lo que estaba viendo que empezó a despertar a su esposa, pero no lo logró, mientras que el ‘hombre’ seguía mirándolo fijamente hasta que empezó a mostrarle el portafolio.

Ante la situación, el cantante dice que empezó a orar y afirmó que eso incomodó al ‘hombre’; luego, su esposa se despierta asustada y justo en ese momento el ‘hombre’ desapareció, volvió la luz a la habitación y salieron del hotel rápidamente.

Cuando llegaron a la casa de la madre de su esposa, el abuelo de la misma le confirmó que se le apareció el ‘diablo’ y que le quería ofrecer algo como: “juventud eterna, conocimiento, fama, dinero, fortuna”, dice el cantante.

Sin embargo, ‘Pequeño Juan’ relaciona esta aparición con comportamientos que tuvo de joven, pues dice que: “cuando era adolescente era un poco más loco, llegando al punto de tomarnos fotos dentro de las bóvedas de los cementerios y hacíamos cosas muy locas -le cantaba a la muerte, a los duendes, a las brujas-“.

Pero, el cantante afirma que en la actualidad está completamente alejado de todos esos comportamientos, ya no le interesan y que el temor a Dios no lo dejó avanzar hasta el punto de inventar esta frase: “Si no viene de Dios, no quiero nada”.