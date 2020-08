VIDEO: ¿Tendrá alguna enamorada o enamorado? A Jhonny Rivera le preguntaron si le gustan los hombres y esto fue lo que respondió

Por medio de un video de preguntas y respuestas, el cantante de música popular Jhonny Rivera tuvo que responder una pregunta muy particular que le hizo un seguidor sobre su vida personal y su inclinación sexual.

Y es que aunque el cantante tiene un hijo -Andy Rivera-, ya no tiene una relación con su madre y no se le conoce en sus redes sociales ni en la vida pública una pareja, o al menos hasta el momento, no ha dado declaraciones oficiales al respecto.

En el video, le preguntan al cantante: “¿Eres gay?”, a lo que Rivera respondió entre risas que: “No, no lo soy”; además, dice que si lo fuera no tendría ningún reparo en hacerlo público y añade que “me encantan, amo las mujeres”.

Tras conocerse esta pregunta y respuestas, los internautas no dudaron en hacer comentarios escribiendo: “Es que no puede estar soltero o qué. No falta el colombiano”, “La gente es muy atrevida”, “El que pregunto tiene un platónico con Jhonny. Quería, saber si puede intentarlo”, “Eso era algún enamorado”, “La gente si es atrevida y se meten en la vida privada, pregunten cosas importantes”.

