La presentadora Jessica Cediel hizo un video junto a su sobrina en el que contaba lo sucedido. A través de sus estados de Instagram contó que estaba cocinando algo cuando casi se quema el pelo.

Según Cediel, le iba a preparar algo a su sobrina “y me fui a cocinar. La estufa tiene cuatro fogones, prendí el fogón que está cerquita a uno y en el fogón de atrás había arroz, entonces me acerqué a coger arroz para calentarlo y la llama que sale del primer fogón me quedó el pelo”.

Entre risas, Cediel mostró la parte del cabello: “Se me prendió en llamas, qué estupidez”.

Además, detalló que tenía el cabello suelto porque había salido “de la ducha, ni siquiera me he desenredado, ni cepillado el cabello”.