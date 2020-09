VIDEO: ¡Se defendió! Marilyn Patiño le dice a los que criticaron su salsa choke que se calmen y que respeten su sueño

Luego de lanzar su primer sencillo como cantante, la también actriz -Marilyn Patiño- se defendió en programa de entretenimiento al ser criticada por su primera canción de salsa choke ‘Sigo buena’.

En diálogo para el programa de entretenimiento ‘La Red’, la ahora cantante dijo que: “La gente aveces cree que porque uno se lanzó, entonces yo estoy esperando que esta canción me lleve a Hollywood, o sea, ¡cálmense!, porque es que he escuchado unas críticas de verdad un poco fuertes”.

Y es que de acuerdo a este programa, Marilyn ha tenido comentarios como: “Total, horrible, yo no sé, es que el esposo no le dice nada?”, “Qué mas podemos esperar en este 2020. Marilyn Patiño en ‘Sigo buena’, no falta nada más”, “Cantas muy lindo, pero se te oye muy feo”.

Sin embargo, la actriz se defiende y pide que respeten su sueño expresando que “hay que dejar que cada quien cumpla su sueño, es el mío, es propio y nadie me lo está pagando, soy yo (risas)”.

Vea el video:



Vea la canción: