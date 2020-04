Video: Queen dedicó una versión de la famosa ‘We are the champions’ a los que luchan contra el coronavirus

La formación actual de Queen, conformada por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert, realizaron una versión de la famosa canción ‘We are the champions’ para dedicarla a las personas que actualmente luchan contra la pandemia del coronavirus.

El video fue publicado en las redes sociales de la banda y de cada uno de sus integrantes, quienes grabaron sus partes en sus hogares donde pasan la cuarentena.

Brian comentó que “esta versión es para aquellos de ustedes a quienes les gusta que las cosas estén bien”, resaltando que “ustedes son los campeones”.

Cabe mencionar que Brian ha venido compartiendo varios videos dando clases de cómo tocar algunos clásicos de Queen como ‘Bohemian Rhapsody’, para acompañar a sus seguidores durante la cuarentena por la pandemia.