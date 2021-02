El mejor regalo de cumpleaños del cantante Pipe Bueno habría sido tener la oportunidad de cortar por primera vez el cabello de su hijo Máximo, fruto del amor con su novia Luisa Fernanda W. A través de un video publicado en YouTube dejan ver el proceso mientras que el pequeño se mostró muy tranquilo y juicioso.

“Ese pelito hermoso se creó en el vientre y hay que guardarlo con amor”, se escucha decir a Luisa. También manifestó que quería conservarlo, según ella, “se creó” en su vientre. Aunque en el video Pipe salió un poco temeroso con el corte de pelo, aseguró que su hijo parecía otro bebé. “Este fue mi mejor REGALO DE CUMPLEAÑOS, EL PRIMER CORTE DE MÁXIMO”, agregó Pipe en su anuncio en su cuenta de Instagram.

El pasado domingo 7 de febrero, el cantante de música popular Pipe Bueno cumplió 29 años, por lo que Luisa no dudo en registrar algunos momentos y detalles de la celebración familiar. Muchos criticaron a la influencer por el estilo de torta con la que festejaron un año más de vida del artista, por lo que Luisa aclaró: “Esta torta parece que la hubiera mandado a hacer yo y no, no soy la novia tóxica”, pero no aclaró quien la obsequió.

Los internautas no se quedaron callados tras conocer la motilada de Máximo, estos son algunos de los mensajes: “no es recomendable tan pequeño”, “qué error, la máquina no se les puede pasar por lo pequeño que está Máximo, eso es gravísimo por las vibraciones”, “no Dios mío, muy temprano para cortarle su cabello”, “el corte de pelo debe ser después del año”, entre otros.