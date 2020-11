La bailarina barranquillera Andrea Valdiri mostró a través de sus estados de Instagram que estaba en un hospital recibiendo atención médica, según ella, tenía fiebre y diarrea, pero no sería Covid-19.

“Les voy a decir que tengo, amores de mi corazón, yo sé que me están escribiendo, pero tengo un malestar general. No es Covid. Tengo fiebre y diarrea, unas cositas ahí que me están dando, algo normal de la vida cotidiana de la marica”, comentó la barranquillera.

Sin embargo, esos síntomas le darían de que hablar a sus fans, que presumen que se podría tratar de un embarazo. Por el momento ni ella ni su pareja, Lowe León, han confirmado o desmentido.