VIDEO: ¡También se contagió! Periodista Luis Carlos Vélez confirmó que tiene Covid, luego de que su esposa saliera positiva

El periodista Luis Carlos Vélez confirmó este jueves 12 de noviembre a través de su cuenta de Instagram que salió positivo para Covid-19; su esposa, la presentadora colombiana, Siad Char ya había anunciado hace unos días que tenía el virus.

De acuerdo al periodista: “Acabo de recibir mi resultado: fue positivo de Coronavirus, no me siento tan mal, tuve peores días, hoy he tenido una mejora importante, ayer también, mi familia está bien”.

Asimismo, el periodista resaltó la importancia de hacerse las pruebas, “es importantísimo estar haciéndole seguimiento a la respiración, es muy importante estar cuidándose, esto es mucho más sencillo de derrotar si uno lo recoge en una etapa primaria”, recalca.

Recordemos que su esposa, la presentadora Siad Char también se contagió hace unos días y recalcó que no sabe cómo contrajo el virus.