Giovanny Suárez, recordado por su presentación de ‘Benito’ en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, contó nuevos detalles sobre su lucha contra el covid-19. El actor ya se encuentra mucho mejor y pudo volver a llevar su vida como antes.

“Fueron 15 días terribles en donde yo sí pensé que me iba a morir. Yo alcancé a despedirme de mi hija mayor, le dije que tranquila, que si yo me iba, me iba completamente dormido porque no iba a sentir nada. Eran más las probabilidades de morir que de vivir”, expresó el famoso.

Giovanny aún tiene que cuidarse del trombo que tiene en un pulmón y tendrá que depender del oxígeno por un tiempo. “Simplemente el hecho que vuelvan a transmitir Pasión de Gavilanes le dispara a uno la imagen de una manera absurda”, expresó el actor que estuvo varios días hospitalizado.