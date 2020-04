VIDEO: “Pensé en tirarme de un onceavo piso en Buenos Aires”, dijo Lina Tejeiro confesando que ha sufrido de depresión

La actriz Lina Tejeiro se sinceró con sus seguidores y a través de su cuenta de Instagram les confesó que ha sufrido de depresión y hasta pensó en suicidarse.

Lina hace muchas rondas de preguntas con sus fanáticos y esta vez uno de ellos le preguntó si había sufrido de depresión. La actriz de ‘La ley del corazón’ afirmó que sí ha sufrido de esta enfermedad mental e incluso pensó en suicidarse porque pensaba que su vida “ya no tenía sentido”.

“Sí, he sufrido de depresión, sí, en algún momento pensé en tirarme de un onceavo piso en Buenos Aires de un balcón porque según yo, mi vida no tenía sentido, porque mi expareja en ese momento iba a ser papá, porque mis papás se estaban divorciando, porque aquí en Colombia ya se había acabado ‘Padres e Hijos’, ya no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, porque era una gordita que no se amaba ni se quería… Me devolví de Buenos Aires por eso y ataques de pánico me daban mucho en la madrugada”, declaró Lina en sus historias de Instagram.