VIDEO: Pavlo le canta al amor sincero con su nueva canción: “I Think I’m In Love”

El joven cantante paisa Pavlo le apostó al amor sincero y sin barreras en su más reciente sencillo, “I Think I’m In Love“, el último de su más reciente EP.

“Amen libremente, no se limiten a sentir”, es una de las consignas que Pavlo quiere transmitir con este nuevo sencillo, cuya letra y video muestran lo hermoso del amor honesto y transparente que sobrepasa todo tipo de prejuicio social.

“I Think I’m In Love” es el último lanzamiento del EP “Too Young Too Kown“, un trabajo que refleja sentimientos como la rabia, la decepción, la alegría, la nostalgia y obviamente el amor.

Esta canción continua con la estética retro característica de este joven paisa, que se combina con sonidos actuales e internacionales perfectos para transportarnos a todos los lugares que queramos, muy pertinente para estos tiempos de cuarentena.