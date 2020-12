A través de sus estados de Instagram, la modelo y presentadora Alejandra Buitrago, quien fue pareja de J Balvin, mostró como fue el baby shower en compañía de sus seres queridos.

Una cena navideña en la que se veía natilla y algunas decoraciones de color rojo y dorado. En la grabación Alejandra anunció que estaba con las “tías” del bebé que viene en camino.

Lea también: Rosalía, en portada de la revista Vogue, “intento hacer la música desde el mayor respeto posible”

En sus redes sociales ha contado cómo se siente en su nueva etapa: “desde el primer día que supe que iba a ser mamá algo en mi cambio; siento que ahora soy más sensible a tantas cosas, pero también me siento que más fuerte y tan capaz, es un mundo nuevo de emociones y sentimientos que he experimentado poco a poco”.