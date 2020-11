VIDEO: ¡Muy congestionada! Otra presentadora colombiana que dio positivo para Covid y que no sabe dónde lo “cogió”

La presentadora colombiana Siad Char, esposa del periodista Luis Carlos Vélez confirmó que fue positiva para Covid-19.

“Anoche me llegó un mensaje que estoy positiva de Covid, no lo puedo creer, yo me he cuidado muchísimo, no sé dónde lo cogí, no sé que pudo pasar”, recalcó la presentadora, mientras se escucha congestionada y con tos.

Asimismo, la presentadora contó que comenzó con un dolor de cabeza y luego le empezó a dar escalofrío, por lo cual ella pensó que era un resfriado.

“He tenido mucho cuidado, no lo cogí en un avión, porque me he hecho la prueba cada vez que viajo antes y después; tengan cuidado, eso se pega muy fácil”, recalcó la presentadora.

Además, la presentadora contó que se encuentra aislada y que por el momento recibe tratamiento.