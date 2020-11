VIDEO: ¡Mostró la cirugía! Juanes sufrió una lesión entrenando y por eso lo operaron de la rodilla

Luego de conocerse que al cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como -Juanes-, lo habrían operado de la rodilla, en las últimas horas se confirmó la cirugía y fue él mismo quien la mostró.

De acuerdo al cantante: “Hay mucha gente que me ha preguntado, que me ha mandado mensajes, me hicieron una cirugía en la rodilla izquierda de menisco, ahí está, dos punticos ahí, me hice una lesión entrenando, pero obviamente esto venía del desgaste de mucho tiempo, de correr y hacer ejercicio”.

Asimismo, el cantante contó que tendrá que estar en terapia de rehabilitación aproximadamente hasta finales de enero del próximo año. Además, contó que puede seguir haciendo ejercicio con precaución y que se cuidará mucho para volver a correr y a saltar lazo.

Finalmente en el video, Juanes agradece a sus seguidores por las manifestaciones de cariño y anuncia que habrán sorpresas para el próximo año.