Mientras el rapero Dr. Dre estaba en el hospital recuperándose de aneurisma cerebral sufrido el pasado lunes, algunos sujetos intentaron robar la mansión del artista, ubicada en en Pacific Palisades, Los Ángeles, EE.UU.

Han detallado que cuatro sujetos fueron vistos merodeando por la casa que tiene un valor de un millón de dólares, a eso de las 10 de la noche fueron hallados con una mochila con herramientas para cometer el robo. Las autoridades detallaron que fueran arrestados por intento de robo y ahora se encuentran en custodia.

“Los hombres huyeron, pero la policía llegó casi de inmediato y persiguió a los cuatro posibles ladrones, los capturó y arrestó”, informó la cadena ABC 7.

El artista el está al tanto de lo sucedido. Dr. Dre se encuentra recuperándose tras salir de cuidados intensivos, aunque sigue hospitalizado.

4 men in LA tried to rob Dr. Dre's house lastnight while he was at the Hospital pic.twitter.com/AL0cxWlvta

— Complex Ambition (@CmplxAmbition) January 6, 2021