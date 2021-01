: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 1 inon line

El cantante paisa conocido como J Balvin le contó a sus fans a través de sus estados de Instagram que ya se estaba aliviando. Recordemos que el reguetonero estaba pasando por una crisis de ansiedad y depresión. Además, fue positivo para covid-19.

“Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez, me estoy aliviando. ¿Ustedes saben qué significa eso?, ustedes no saben qué significa eso. No estamos listos para esa conversación”, le expresó Balvin a sus fans. Y les confesó que irá con todo para ‘sacarla del estadio’.

Entre risas, el artista dijo que tomaría el bueno resultado con calma, “no voy a celebrar porque después se me acaba el efecto”. El cantante estuvo hablando en dicha red social que se había ido para Nueva York para buscar lugares nuevos donde pudiera caminar. Allí viajó con su novia y su mascota.

Así reveló J Balvin detalles sobre su estado de salud: