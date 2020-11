VIDEO: “Me estaba muriendo”: fuertes declaraciones de J Balvin sobre su salud mental

El cantante paisa J Balvin habló sobre su salud mental en entrevista con Becky G, el artista aseguró que estuvo a punto de dejar su carrera por la depresión y ansiedad. Además, presentó fuertes síntomas tras contagiarse de covid-19.

En la grabación Balvin inició diciendo: “estaba llorando sin ninguna razón. No me quería levantar, no quería vivir”.

“Sentía que estaba fuera de mi cuerpo. Yo fui al psiquiatra y me dijo que iba a estar bien. Le dije no, que me iba a morir ”, el paisa confesó que está pasando por un momento difícil y nuevamente ha tenido algunos episodios de ansiedad y depresión en los últimos días.

Hace poco los padres de J Balvin hablaron sobre cómo ayudan al cantante a enfrentar la depresión.

“La depresión y la ansiedad son casi como el virus que estamos viviendo (..) yo creo que ahora lo que estamos buscando es los derechos del alma y esos derechos sí que duelen cuando no están estables. ‘Josesito’ inmediatamente nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque para nosotros no es ninguna vergüenza”, expresó la mamá de Balvin en entrevista con Caracol Radio.