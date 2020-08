VIDEO: ¡Mauro Bastidas deberá tener más paciencia! El actor deberá esperar incluso hasta 9 meses para cirugía reconstructiva

Después de que el cirujano tratante del actor Mauro Bastidas le recetara unos medicamentos e inyecciones antes de verse personalmente para la reconstrucción estética a la que debía someterse tras del atentado que sufrió, el actor recibió una noticia que no esperaba.

De acuerdo al programa de entretenimiento ‘La Red’, por el momento queda descartada la cirugía que le iban a hacer para hacer desaparecer la cicatriz en su rostro, al menos hasta se desinflame.

El actor, estará incapacitado un mes mientras su rostro se desinflama, debe cuidarse de la luz solar, en su alimentación y no hacer actividades físicas intensas; además deberá esperar incluso de 3 a 9 meses para que su rostro se desinflame por completo y pueda ser sometido a la cirugía de reconstrucción estética.

Finalmente, ante esta situación el actor dice que: “Ya es esperar, igual pues si me toca, me toca, es bastantísimo, pues porque yo estoy grabando una serie y para poder terminarla, yo soy el protagonista de mi propia historia entonces me va a limitar muchísimo”.

