A través de su cuenta de Instagram la cantante Cardi B emocionó a sus 82 millones de seguidores tras exhibir sus voluptuosas curvas con pequeños hilos rosados. Al parecer, la artista estaría llamando la atención de sus fans para anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Up’ que sería el próximo viernes 5 de febrero.

“Este atuendo tenía toda la pegatina puesta. ¿Estás listo?”, expresó la rapera estadounidense. A sus 28 años de edad, salió luciendo un atuendo muy pequeñito que dejó poco a la imaginación.

“¡Déjame verlo primero!”, “Estoy emocionado”, “Me gusta esta vibra burlesca para la portada, felicidades mamacita”, “Dios santo que vestuario”, “qué exótico”, son algunos de los de 18 mil comentarios que le dejaron a Cardi B.

My new single “UP” drops this Friday! LETS GOOOOOO! #Up pic.twitter.com/LJRwzvW8Mv

— iamcardib (@iamcardib) February 2, 2021