La Dj Marcela Reyes estuvo hablando con sus seguidores a través de la opción de preguntas en su cuenta de Instagram.

Uno de sus fans le preguntó: “¿te hacen propuestas por dinero? ¿te mandan detalles caros?”, por lo que ella sin pena le respondió, “claro que sí, me hacen propuestas, me mandan a ofrecer dinero a cambio de amor”.

Luego de una sonrisa ‘picarona’, Marcela le recalcó a sus seguidores: “soy demasiado clara con ese tema, lo tengo claro desde siempre toda mi vida. Por eso trabajo para tener mi dinero, gracias a Dios”.

Y para no ofender a aquellas personas que hacen eso dijo: “respeto a las personas que me lo mandan a proponer, pues porque no pierden nada con hacerlo, pero no”.