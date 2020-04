VIDEO: Lina Tejeiro se ¡EMBERRACÓ! porque sus fans dicen que se hizo la bichectomía

La actriz Lina Tejeiro volvió a mostrar su descontento con sus fans porque ellos dicen que se hizo una bichectomía, todo por una foto donde se le ve más el rostro más delgado.

A Lina la critican porque sí y porque no y al parecer ella no se ha acostumbrado al tema. No estamos diciendo que deje pasar todo tipo de insultos que le hagan en redes, nada de eso, pero tampoco debería indignarse porque sus fanáticos le inventa (de nuevo) una cirugía estética.

Tejeiro publicó una imagen de una campaña publicitaria en la que participó hace tres meses y en ella se le ven los pómulos muy pronunciados, por lo que sus seguidores atinaron a decir que se había realizado la bichectomía, según ellos, porque es la única forma de adelgazar los cachetes.

De inmediato ella salió a decir que no se ha hecho nada y tildó de envidiosas a sus seguidoras, todo en unos clips que publicó en sus historias de Instagram.

Aquí la foto de la discordia:

Ver esta publicación en Instagram Feliz noche 🤍 Una publicación compartida de Lina Tejeiro (@linatejeiro) el 17 Abr, 2020 a las 7:28 PDT