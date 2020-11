La actriz de televisión colombiana Alina Lozano publicó un video en el que dice que le robaron el Instagram personal y la estarían extorsionando. Según ella, le estaba pidiendo hasta cinco millones de pesos para recuperar dicha cuenta.

“¡Quiero denunciar que me robaron, me atracaron, me hackearon mi cuenta personal de Instagram @lozanoalina y, además, me están extorsionando, me están pidiendo casi cinco millones por la recuperación de la cuenta”, anunció la actriz en la grabación.

En un nueva cuenta, la actriz publicó el video en el que dice: “no a la extorsión, no a estos delitos que nos afectan tanto a las personas (…) Hay que empezar desde cero, lo voy a hacer”.

Con este vídeo Alina Lozano denuncia que la están extorsionando: