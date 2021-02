Alina Lozano, recordada por su papel de ‘Nidia Estela Pataquiva’ en ‘Pedro, el escamoso’, aseguró que hace más de 20 años tuvo problemas de alcoholismo, los cuales la llevaron a perderse en dicha sustancia y por poco echa la basura su carrera como actriz.

“Yo no tomaba normalmente sino anormalmente, yo perdía esa dignidad de elegir cuántos tragos me iba a tomar, si yo me tomaba uno eso era hasta el final, la reina de la fiesta y eso unido al cigarrillo era fatal”, aseguró la actriz.

En entrevista con La Red, Lozano contó que cuando probó por primer vez el alcohol tenía otra personalidad. “Como que tan chévere, tenía pertenencia, sociabilidad, eso yo hablaba y hablaba (…) Mi cuerpo al otro día el guayabo era otra cosa de clínica, me daba infección respiratoria, una gripa, una descompensación fuerte y yo vivía brava por eso”, dijo.

La actriz recalcó que la mejor decisión fue cuando tapó la botella: “hace 20 años”. Según ella, había perdido “la capacidad de decidir cuántas copas me tomaba; además, mezclaba el licor con el cigarrillo y era letal”. Finalmente, contó cómo fue el proceso de abstinencia y desintoxicación.