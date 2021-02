La cantante paisa Karol G estuvo como invitada en el capítulo de “The Rockstar Show”, hablando con el puertorriqueño Nicky Jam contó cosas de su vida personal, de su música, de sus miedos, y sin pelos en la legua dijo cuales era las cosas que le afectan en su día a día.

“Los colombianos evolucionamos el sonido de ustedes (Puerto Rico) y le hicimos como un sonidito especial de Colombia, pero seguíamos aprendiendo de ustedes”, contó Karol G y aseguró que tiene muchos planes a futuro. “Tengo muchos planes a futuro, la actuación, yo actuando me sueño de verdad siendo la mala horrible de la película. A mi siempre me pasa que mis personajes favoritos son los malos, porque es como del que todo el mundo se acuerda, el que le hace la vida imposible a todo el mundo, ese es el que me sueño siempre”.

Hablando sobre lo que le afecta de la fama, la artista paisa confesó: “para mí no hay artista que le den duro las redes sociales, él que diga eso, no le creo. Eso es lo que a veces me hace sentir triste, cuestionarme y preguntarse será que si lo estoy haciendo bien”.

La novia de Anuel AA confesó que quiere formar una familia. “Yo espero el día de mañana tener mi familia, ser mamá y poder retirarme un tiempo de la música estando clara de que van a haber otros negocios que van a respaldarme”.