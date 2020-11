La modelo y presentadora Jessica Cediel le narró a su seguidores de Instagram cómo fueron los angustiantes días que vivió por culpa del covid. Así mismo contó que su hermana Melissa también se contagió.

“Me dieron tres episodios de falta de oxigenación, se me cerraba la nariz, el pecho, y no me entraba aire. Es lo mas feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida”, anunció a través de sus estados de Instagram.

Lea también: VIDEO: ¿Tiene Covid-19? Jessica Cediel anunció que perdió el gusto y el olfato, así dio a conocer la noticia

En medio de la recuperación, la presentadora contó en el vídeo que ambas perdieron varios kilos, “había escuchado que la gente perdía peso, pero no me imaginaba que fuera tan fuerte. Para mi tres kilos y medio es mucho y más cuando sufro para subir de peso”.

Jessica anunció que no todos los días eran malos, “es un día a la vez: un día nos sentíamos superbién, al otro día nos sentíamos que no queríamos pararnos de la cama, cansadas todo el tiempo, como con sueño”.

Jessica Cediel habló sobre su lucha contra la enfermedad: