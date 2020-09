VIDEO: ¡Qué mal! Jessica Cediel confiesa que hasta su familia le hacía bullying cuando se quitó los biopolímeros, así tiene los glúteos ahora

Por medio de un video, la presentadora Jessica Cediel se confesó y dio a conocer cómo va su proceso después de casi 9 meses de haberse operado por los biopolímeros en sus glúteos.

De acuerdo a la presentadora: “me cortaron músculo y me quitaron mucha carne del glúteo por todo este tema de los biopolímeros. Recién operada yo quedé como una tabla, tenía más cu** una gata empinada y hasta mi propia familia me hacía bullying”.

Pero, Cediel dice que con el tiempo, gracias a su genética, a la comida y al ejercicio ha visto cómo se ha mejorado lo que ella misma dice ser su “retaguardia” y su cuerpo en general.

Asimismo, la presentadora dice que “el ejercicio es una nota” y que debe existir motivación cuando las personas se comprometen con algo. “Me estor enamorando pero del ejercicio, lo aclaro porque si no después inventan chismes, ya les he dicho que yo no quiero estar con nadie”, recalca.

Finalmente, Cediel muestra sus glúteos portando una ropa bastante ajustada y dice que le ha mejorado bastante la forma y que aunque tiene la nalga “chiquita, está paradita y redondita”, además se siente feliz y orgullosa.

Vea el video: