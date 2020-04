Video: Jessi Uribe confesó que le gustaría ver otra vez a Álvaro Uribe de presidente

Jessi Uribe es la representación fidedigna de los que votan por Uribe. Así, tal cual, conozco muchas personas. No les gusta la política, dicen no saber mucho pero les gusta Uribe y frente a lo que se diga que ha hecho, no les importa. Y así bajo ese lema van y votan y nos joden. pic.twitter.com/TdfaPSjZYv

— Anny🐝 #Antiuribista (@Mafalda_2020_) April 21, 2020