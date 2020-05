VIDEO: ¡Fue una familiar! Danna García narra cómo se contagió de Covid-19

La actriz Danna García ha sido una de las figuras públicas con Covid- 19 que ha revelado en redes sociales, detalle a detalle su batalla frente al virus.

En los últimos días, la actriz detalló cómo fue que se contagió del virus que ya la ha llevado en varias ocasiones al hospital.

Narró que a principios de marzo ella se encontraba en Miami pero debió viajar a España para unas diligencias. En ese país viven sus suegros, por lo que su pareja le pidió que se quedara con ellos y los acompañara.

“Yo aterricé en Madrid, mis suegros son españoles. Yo me quedé en la casa de ellos por instrucciones de mi pareja: ‘Oye, viene esto, ayúdale a mis papás, son mayores, vamos a comprarles el súper, comida’ y mi suegra estaba estornudando y tosiendo, las dos, yo no digo que estornudar sea un síntoma, pero estaba estornudando y tosiendo. Cuando la oía yo decía: ‘¿Quién es?’, ella decía que era alergia, pero no era alergia”, comentó entrevista para medios mexicanos.

Danna aseguró que su suegra resultó con Covid- 19 primero que ella y aunque su situación fue difícil, ya se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, la actriz también narró que lo más difícil de la enfermedad es “sentirse débil y temer por la muerte”.

