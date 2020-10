Video: “Estoy tranquilo”: Llane, ex Piso 21, confirmó que tiene covid-19

El cantante urbano Llane confirmó en sus historias de Instagram que se contagió de coronavirus, y además aprovechó para dejarle un mensaje a sus seguidores sobre su estado de salud.

Según lo informó a través de varios videos, el artista está tranquilo, y por fortuna se encuentra bien.

Por su parte, aprovechó para hablar de los eventos a los que tendrá que buscar la forma de responder, pese a que no puede estar presente por ser el portador del virus: “les cuento no, pues, con el ánimo de alarmar a nadie, solamente que tengo unos compromisos con Univisión y con ‘Tu cara me suena’; no voy a poder asistir este domingo, pero estoy aquí en casa, cuidándome, para ver de qué manera lo podemos resolver”.

Aprovechó también para agradecer a las personas que han estado pendientes de él, y reiteró que se está cuidando, con el fin de recuperarse por completo y no propagar el virus.