A través de su cuenta de Twitter, José Ron escribió que había visto un objeto volador no identificado. El actor compartió en redes sociales su experiencia paranormal, aunque expresó que fue real dice que algunos no le van a creer lo que vivió.

El actor sale diciendo en un video: “sé que muchos no me van a creer (…) Nadie me puede decir lo contrario porque me tocó, porque me consta, porque lo vi con mis ojos. Me tocó ver un OVNI, vi cómo se movía, cómo desaparecía”.

El avistamiento ocurrió del 26 y 27 de septiembre, al parecer en su casa de Valle de Bravo, Ciudad de México.

Uno de los mensaje en Twitter decía: “acabo de ver un ovni. ¡Y es neta! Es real. No mam…”.

