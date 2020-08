El cantante de música urbana Andy Rivera sorprendió a sus fans por qué se encontraba en una clínica, con una bata quirúrgica y con tapabocas salió contando que estaba en “el proceso de la espalda, de la hernia.

Andy detalló que desde hace varios años padece de una hernia discal y a principio de este año tuvo que ser intervenido, pero el procedimiento no hizo efecto.

“Ya me hice este procedimiento a principio de año, no me funcionó, estaba desacondicionado físicamente, no tuve mayores resultados pero el doctor me dice que esta vez puedo tener resultados maravillosos debido a las terapias que me vengo haciendo con mucha disciplina desde abril. Tengo menos peso y todas esas cosas van aportando a que la hernia vaya haciendo menos ruido”.

Horas después contó que “ya estoy en casita. El procedimiento que me hicieron es un bloqueo en la columna. Básicamente lo que hacen en sedarte, con una aguja bastante interesante van al nervio directamente que está afectado y a la zona de la hernia y te ponen ahí unos medicamentos para el dolor, para desinflamar, para muchas cosas que son positivas”.

