VIDEO: El actor Mauro Bastidas contó cómo sucedió el incidente que lo dejó con la cara herida

El actor Mauro Bastidas recordado por su papel de ‘Pvc’ en la novela ‘Tres milagros’ de RCN, estuvo en entrevista con un programa de entretenimiento donde contó detalles de cómo sucedió el incidente que lo dejó con la cara herida.

El actor contó que estaba esperando a un amigo dentro del carro el pasado 30 de julio en el centro de Cali, pero el tener el vidrio abajo “llamó la atención, unas manillas y el iPhone en la mano” de los delincuentes.

En el programa ‘La Red’ confesó que le pegaron “en la boca (con la pistola) y cuando me quita el celular, me dice que le pase las manillas. El man pensaría que iba yo iba a reaccionar o algo y me lo pegó de una (el disparo en la cara)”.

Según relató el actor todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. “Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Me disparan y yo me salgo por la ventana del carro, no sé por qué me salí por la ventana, esa fue la reacción mía. Todo son milésimas de segundo. Yo lo que tengo en mi cabeza es decir: ‘Me mataron Dios mío, mi hija, mi hija’”.

Bastidas afirmó que la pistola que usó el ladrón era un arma traumática, por lo que dispara una bala de caucho, en vez de una de plomo.

El actor Mauro Bastidas contó detalles del suceso:

VIDEO: Famoso actor fue atacado con arma de fuego por dos hombres en moto en Cali