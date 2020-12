La Dj Marcela Reyes publicó unos videos de la celebración de cumpleaños que le hizo a su mamá, pero más de uno le insinuó que su mamá no estaba feliz por la cara que tenía, y hasta le dejaron comentarios con los que daban a entender que Marcela la maltrataba.

Ante tanto “veneno”, la Dj hizo un video con el que trato de dar las razones por la que su mamá no ‘sonreía’.

“En serio que me da demasiada impresión y, no me canso de decirlo, de ver este mundo como está de dañado, hay demasiado veneno, demasiada crítica, a todo le quieren encontrar lo malo. De todos los comentarios que vi del cumpleaños de mi mamá creo que fueron muy poquitos positivos. Todo el mundo se encargó de criticar que porque no sonreía, ya empezaron a decir que yo tal vez la maltrataba y que por eso mi mamá estaba haciendo mala cara en el video”, dijo Marcela en sus estados de Instagram.

Lea también: VIDEO: Les llegaron en moto, asesinaron a reconocida Dj ‘La Carriedo’ y su esposo

Con lágrimas en sus ojos, Marcela recalcó: “¿Por qué no fijarse en una hija que quiere hacer feliz a su mamá? ¿Por qué no fijarse en por ejemplo por qué mi mamá tiene el pelo corto y hace muchos días no la muestro en redes? ¿Por qué no pueden preguntarse qué hay en el corazón de cada quién, el porqué de la situación? En serio que esto me indigna demasiado”.

Así se desahogó Marcela Reyes luego de recibir tanto “veneno” de los internautas:

Por este video se forma la polémica: