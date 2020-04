VIDEO: Danna García explica su estado de salud luego de dar positivo por segunda vez a Covid-19

La actriz colombiana Danna García realizó un Instagram Live y aclaró su actual estado de salud, afectada por segunda vez con coronavirus.

Latinoamérica se conmocionó con la noticia que dio Danna en sus redes sociales: positivo para Covid-19 por segunda vez, luego de haber mostrado a sus fans que fue una de las primeras estrellas de la TV latina en contagiarse y superar el mal que aqueja hoy a todo el mundo.

A través del en vivo que compartió el programa mexicano ‘El gordo y la flaca’, Danna explicó que los médicos no le han aclarado si se volvió a contagiar o por el contrario se le reactivó el virus, pues dice que podría llegar a suceder en personas con defensas bajas, sin embargo,los científicos y personal médico aún lo están investigando.

Danna también aprovechó para dar un mensaje de aliento a todos sus fanáticos, contagiados o no, para que no relacionen a Covid-19 con muerte, pues aunque sí puede llegar a suceder, no todos los que se contagian fallecen, por el contrario, ya so más de 611 mil personas en todo el planeta que se han recuperado del virus.

La colombiana se encuentra actualmente en México y espera volver pronto a Miami, donde está su hijo esperándola. Además, dijo que no siente que su vida esté comprometida por el coronavirus.