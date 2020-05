VIDEOS: Con voz entrecortada, Yuranis León se mostró muy afectada tras las críticas por el físico de su hija

Yuranis León, la esposa de Mr. Black, se cansó y se desahogó tras recibir comentarios negativos de su hija Yirlheina, con quien hizo un video de TikTok y fue duramente criticada por su físico.

“Hoy hice un video con mi hija y muchas personas empezaron a destilar su veneno, a criticar (…) Yo les pido respeto porque en realidad uno tiene que valorar el esfuerzo que hace otra persona y si ella se quiere (porque tiene espejo en su casa) así como es, no veo por qué a las personas les tenga que afectar”, expresó Yuranis durante un en vivo’.

Entre lágrimas y voz entrecortada, contó que le costó mucho convencer a su hija para que aceptara hacer ese video. “Les cuento que hoy fui la mamá más feliz del mundo ¿Por qué? Porque no me lo esperaba. Ese momento en el que nos reíamos, interactuábamos y de pronto me da nostalgia”.

Yuranis concluyó diciendo que en medio de esta pandemia “no vale raza, color, ni nada. Lo único importante es que tenemos vida y salud”.