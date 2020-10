VIDEO: “No te podemos contratar porque estás gorda”: Carla Giraldo confiesa que ha sido discriminada en la actuación

Por medio de una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la actriz Carla Giraldo se confesó y dio a conocer que ha sufrido de discriminación y no la han contratado por su peso.

“Me ha pasado muchas veces que me dicen no, no te podemos contratar porque estás gorda o no te podemos contratar porque estás subida de peso”, dice la actriz; además, añade que con ella han sido muy crueles y que “conmigo también han barrido el piso”.

Por lo anterior, Giraldo dice que ha perdido personajes y que se ha sentido discriminada y recalca que “si los demás me ven mal, pues demalas”, pues dice que se siente bien con ella misma.