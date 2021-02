La cantante Lupita Castro reveló por medio de unos videos en TikTok que durante mucho tiempo sufrió de acoso y abusos de otros tipos por parte de Vicente Fernández, según ella, todo sucedió cuando tenía tan solo 17 años. “Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso”, dijo Lupita.

Castro reveló que fue víctima de acoso y censura por parte del intérprete mexicano. “Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora… He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de dios, de la palabra y de este apartito”, expresó la cantante. Además dijo que plasmó toda esta historia en su libro, donde dejó las pruebas y varias fechas de los sucedido.

Lea también: FOTOS. Marcela Gutiérrez se dio otra oportunidad con Jean Piero tras cancelar matrimonio





Lupita Castro estuvo en entrevista con “Chisme en Vivo”, contó su verdad sobre los abusos que sufrió por parte de Vicente durante su juventud. Ante esta nueva declaración “Chente” no se ha pronunciado. Las Las acusaciones de Lupita se hicieron virales luego de que se conociera una fotografía de una fanáticas de Vicente Fernández en donde se ve como el cantante les agarra los pechos.