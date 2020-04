Video: Aislinn Derbez reveló que tuvo una época en que cayó en el alcoholismo y contó por qué decidió dejarlo

La actriz mexicana Aislinn Derbez reveló un pasaje oscuro de su vida en una entrevista hecha por su hermano menor, José Eduardo Derbez, en la cual confesó que tuvo una época en que cayó en el alcoholismo y relató por qué decidió dejarlo.

Aislinn afirmó que “tuve esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 25. Cuando me ponía peda me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque”.

Este estilo de vida lo llevó hasta que tuvo una mala experiencia en una de sus borracheras cuando relató que “me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frió y dije ‘me voy a morir, me voy a desmayar’… me desmaye en la calle, me quisieron llevar al hospital pero no me dejé, no podía ni salir a la calle ni caminar, por eso yo ya no tomo”.

Tras esto la actriz no volvió a tomar alcohol en exceso, incluso en su boda con Mauricio Ochmann, con quien tienen una hija, confesó que no hubo alcohol.