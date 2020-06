‘Ventino’ lanza “por qué te vas”

Con 5 años en el mercado, “Ventino” se consolida como una propuesta pop en Colombia.

Gracias a un cover de las “Princesas Disney“, que tuvo más de un millón de visualizaciones, nació una agrupación femenina que ha logrado posicionar su estilo musical en el pop compitiendo con los sonidos urbanos. La Agrupación“Ventino” es un colectivo que no dejan nada al azar, en este caso “Por qué te vas” su nuevo lanzamiento fue escrito por Santiago Deluchi, Natalia Afanador y Makis de Angulo, evocando la ruptura de una relación amorosa y con la cual, muchos de sus fans se podrán sentir identificados. “En la vida muchos tendremos que pasar por rupturas que no serán sencillas de sobrellevar y lo más doloroso de ello es no lograr entender por qué suceden” agrega Olga Vives, integrante de la agrupación.

Su éxito no es de la noche a la mañana y en esta cuarentena lo han interiorizado cada una de ellas con un mensaje donde 4 mujeres muestran que si hay talento con innovación sin parecerse a otros, dando gracias “porque tienen el trabajo que soñaron alguna vez” valorando y extrañando las cosas pequeñas como su nuevo lanzamiento solas en el rodaje. El video que estrenan tardó 4 días en grabarse; valiéndose del internet de sus casas, cambiando los espacios y lograr grabar con luz natural “un proceso para nada sencillo pero que al final se disfrutó al máximo“.

“Por qué te vas” lo nuevo de Ventino