Una de las integrantes de ‘Las Hermanitas Calle’ ya no tiene coronavirus

Después de realizarle la segunda prueba del coronavirus a Lina Barrientos, una de las integrantes de ‘Las Hermanitas Calle’, le salió negativo y entraría a la lista de recuperados en Antioquia. Pero Fabiola Calle continúa en delicado estado de salud.

“Estoy bien. Ya me siento muy bien de salud. Me hicieron la prueba y cuando pasaron 12 días me comuniqué con la Secretaría de Salud y me dijeron que ya había salido el segundo resultado y que era negativo”, anunció Lina a BLU Radio.

Luego de su viaje de trabajo a Estados Unidos ‘Las Hermanitas Calle’ dieron positivo para coronavirus.

“Me dieron unas instrucciones y me dijeron que sigo en cuarentena, como todos los colombianos. Ahora estamos a la espera de la recuperación de Fabiola, reunidos en oración por ella que sigue en cuidados intensivos”, expresó Lina.

Asimismo, dijo que la única secuela que ha tenido por el momento ha sido una alergia, “de tanto usar alcohol y límpido estoy como alérgica a esos productos, es la única consecuencia que tengo por ahora”.