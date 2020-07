Un Día: Dua Lipa, Bunny, Balvin y Tainy

ONE DAY REUNE LA LIGA URBANA DUA LIPA, BUNNY, J BALVIN Y TAINY / FOTO universal music

Por “Un día” se unen Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin y Tainy como liga urbana.

Es considerado el estreno de mayor impacto musical en tiempos de covid-19, Dualipa, Bad Bounny, J Balvin y Tayny, quienes se unen pra hacer un tema bajo el nombre de “One Day” / Un Día, el cual en menos de 24 horas es tendencia mundial. De acuerdo a su casa disquera: la importancia de Neon16 como productor ejecutivo, la canción viene acompañada por un video musical dirigido por Stillz, donde figura la famosa actriz española Úrsula Corberó, protagonista de la serie de Netflix, La Casa de Papel.

Este sencillo se suma al éxito de Balvin, Bad Bunny y Tainy, luego del lanzamiento del aclamado álbum ‘Oasis’ de Balvin y Bad Bunny en el 2019, al igual que la reciente colaboración entre Balvin y Tainy “Agua” para la banda sonora de la película, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run cuya producción fue hecha en Medellín. Por su parte “One Day”, es la tendencia Youtube más vista y se espera que así permanezca por varios días donde hacen la pregunta quién es el mejor 4 interpretes.