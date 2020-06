Trompetero: “El Baño” es una invitación que seguimos vivos

“Reinventarse no es la palabra es adaptarse a las circunstancias lo dice Darwin”, Trompetero.

El Director de Cine, Harold Trompetero, compartió en una emotiva entrevista en el Canal Minuto 30, todos los pormenores de “El Baño“ su nueva película rodada en tiempos de Covid-19 con dispositivos celulares y a distancia. Con “mucho miedo” lo que comenzó como una forma de trabajo para una campaña publicitaria, le dio la idea de hacer una película con un colectivo de brillantes actores que se le midieron a un guión de 118 páginas en el que fuera referente un espacio en la casa y sucedieran varias historias.

El Baño es más que una película, “es la muestra que la industria audiovisual de Colombia no para” y él invita a no rendirse al sector que sabe que algunos están pasando mal y que aquí con este proyecto más de 100 personas lo lograron sacar adelante desde sus casas entre actores, familias y creativos de su compañía. Tal ha sido el éxito sin salir a las salas donde espera estrenarse, Trompero anuncia que ya la vieron interesados en China y otros mercados con interés. El Baño, ya tuvo los avales del Fondo Cinematográfico del país y Cinecolor Films Group, la distribuidora de las películas Disney, quien no dudó en apoyar la producción.

Vea la entrevista de la dinámica del rodaje El Baño / “La Primera Película Colombiana Covid19”