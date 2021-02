Por medio de un video que se volvió viral en redes sociales, se dio a conocer que la fiesta de cumpleaños del hijo de la Dj Marcela Reyes -Valentino- terminó en pelea. Al parecer, el escándalo ocurrió por la llegada de una examiga de la Dj al lugar de la fiesta.

Y es que la fiesta de Valentino -que cumplió 3 años- fue por todo lo alto, pues en las imágenes publicadas por la Dj se observa la lujosa decoración y hasta un poni le llevaron al menor; sin embargo, la celebración fue empañada por una pelea de adultos.

En el video que viralizaron en redes sociales se puede observar una pelea de dos hombres -uno de ellos (chaqueta roja) sería el que le entregó el poni al menor- y se escucha que están quebrando, al parecer, copas.





Es de resaltar que de acuerdo a medios locales, a la fiesta también asistió el padre del niño y ex de Marcela -Dj Exotic-; aunque en un principio se había especulado que la actual novia del Dj también había asistido, luego fuentes cercanas a una cuenta de Instagram de entretenimiento desmintieron su presencia en la fiesta de Valentino, informaron que llegó al final, pues allí se celebraría también la fiesta de su cuñada.

Además, también dieron a conocer los motivos por los que se habría desatado la pelea en la fiesta, que además, incluiría a Marcela, a su ex y a una examiga. De acuerdo a estas declaraciones, a la celebración de Valentino llegó una examiga de Marcela Reyes que no fue bien recibida y empezaron a decirle que si no se salía del lugar la iban a sacar.

Asimismo, también detallaron que Marcela Reyes le habría pegado una cachetada a su ex, al parecer, él la empujó después contra una ventana y ella le escupe; luego, al notar la presencia de su examiga, la Dj le habría tirado dos copas para que se fuera del lugar, los amigos de Dj Exotic, al parecer, también se metieron y luego lograron sacar a la mujer de allí.

Es de resaltar que en el video no se observa a Marcela y a su examiga peleando o discutiendo, ni tampoco las acciones con su ex.

Este es el video de la pelea en la fiesta del hijo de Marcela Reyes:

Lea también: FOTOS. “Qué guapo te ves con esa gorra”: comparan al gato de Luisa Fernanda W con ‘La Liendra’