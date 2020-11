Tras la muerte de Cristian Felipe Mosquera que fue protagonista de la producción de televisión ‘La mamá del 10’, Karent Hinestroza, la actriz que más compartió set con el joven actor le envió doloroso mensaje.

La actriz interpretó a la mamá de Víctor, conocido como ‘Goldi’, quien expresó su más ‘profundo’ dolor en su cuenta de Instagram. A través de una carta conmovió a todos sus seguidores.

“Acá sigo, con el pecho un poco apretado. No estaba preparada para tu salida, nunca vi venir algo así, ¿ quién puede estar preparada para la salida de un adolescente brillante de 14 años con quien compartió momentos tan valiosos en la vida, y a quien quiere tanto ? Cris… no ha sido sencillo entender tu salida, duele”, manifestó tras muerte de Cristian Mosquera.

Lea también: Esta habría sido la causa de muerte del actor Cristian Mosquera

Al parecer, Cristian Mosquera se quitó la vida. “Me quedo con la sonrisa del Cris que conocí; siempre alegre, jugando, hiperactivo, recochero, inquieto, el que me hacía perder la cabeza con tantas travesuras”.

Para ella Cristian era un loquillo, “muy inteligente para tu edad, muy enérgico, muy curioso, amiguero, talentoso. Me has dejado el corazón muy golpeado, no tengo idea que pasó”.