‘Ser trans en Colombia’ sentencia de muerte

“Ser trans en Colombia es sentencia de muerte“, afirma Isa Bella Castiblanco (Dave Castiblanco).

Dave Castiblanco ex participante del realitie la Agencia, reconocido modelo andrógino que ahora se indentifica como Bella Castiblanco, después de tomar hace unos meses la decisión de cambio de indentidad, recibió una amenaza en un en vivo de redes para sentenciar que: Ser trans en Colombia es una sentencia de muerte. Inmediatamente amigos, pidieron que denunciara la amenaza proferida por un participante que se identifico con el nick name @ivan_gtz56 que en palabras dijo: “Dave Castiblanco tiene que morir y yo me voy a encargar de eso“.

Estas palabras de un anónimo, reviven la triste realidad que sufren las comunidades LGTBI por señalamientos de personas que se esconden en redes y lo que hacen es fomentar odios para reafirmar las palabras y denuncia de Isa Bella que “ser trans en Colombia es una sentencia de muerte“.

