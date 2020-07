Tom Cruise no volará en el 2020

TOM CRUISE CON MAVERICK NO VOLARÁ ESTE 2020 Y LO HARÁ EN JULIO 2021 / FOTO PARAMOUNT PICTURES

El anunciado estreno de Top Gun que inicialmente era en julio y se pasó a diciembre 2020 no volará este año.

Definitivamente, Tom cruise no volará este 2020, lo que deja ver que la apertura de cines en América de Norte a hasta el Sur, demorará más tiempo. En 1986, Don Simpson y Jerry Bruckheimer, considerados los reyes midas de los 80 en Hollywood, produjeron esta película y otras que se volvieron de culto, ahora 34 años después los fanáticos a la cabeza de Tom Cruise, esperaban el retorno pero el covid-19 hizo de las suyas. Como dato curioso, la pre producción de esta cinta de nombre Maverick, comenzó en Medellín cuando rodaba el actor la película de Barry Seal. Lo que se sabe es que Paramount Pictures, ha definido que la apertura de las salas de forma gradual no permite los ingresos que esperan en taquilla. Y para diciembre 2020, el panorama es más incierto porque el covid-19 en algunos países y en especial Estados Unidos, no genera confianza.

La respuesta de por qué Tom Cruise, colgará las alas para el mes de Julio 2021, la dieron los directivos Paramount con las siguientes declaraciones: “Realmente creemos que no hay una experiencia de visualización de películas como la que se disfruta en los cines“, dijo en un comunicado el presidente de distribución nacional de Paramount, Chris Aronson, y el presidente de distribución internacional de cine, Mark Viane. “Estamos comprometidos con la experiencia teatral y nuestros socios de exhibición, y queremos enfatizar que estamos seguros de que, cuando llegue el momento, el público de todas partes disfrutará una vez más de la alegría singular de ver las películas de Paramount en la pantalla grande”. Otros medios señalan que la otra fórmula es estrenarla simultáneamente en plataformas y ver que sucede. De esta forma la película volverá cuando se cumplan los 35 años de estreno que fue un 2 de julio de 1986.