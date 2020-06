Timothée Chalamet ‘coquetea en México’ con Eiza González

México ‘tembló‘ de nuevo por la visita del actor de Timothée Chalamet y besos bajo el Sol.

Los medios del corazón y las redes sociales mexicanas, parece que olvidaron el terremoto de 7.5 en la escala de richter por el romance que viven los actores Timothée Chalamet y Eiza Gonzáles, quienes se dejaron ver ante la lente de paparazzis besándose sin distanciamiento social en tiempos de covid.19. De inmediato, las alarmas de los portales TMZ, programas del corazón y revistas de la farándula en México, no paran de replicar el instante de amor de la pareja en los Cabos.

La diferencia de edad es parte del showbiz, ya que ella le lleva 6 años al actor recordado por su actuación en Call Me by Your Name, que le vario el Premio a Mejor Actor en los Independent Spirit del 2017 y González por su participación en Baby Driver. Por el momento muy bronceados disfrutarán el coqueto que seguramente en los próximos días, serán asechados por los fotógrafos de revistas internacionales.

“Tiemblan” las redes en México