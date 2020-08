Tenet se proyectará en autocines USA

Debido a la posibilidad que muchas salas estén cerradas en Estados Unidos, Warner aprueba exhibición de Tenet en Autocines.

Ante la posibilidad que Tenet, sea estrenada en algunas salas y algunos usuarios donde no estén abiertas la busquen de forma pirata, Warner ha emitido una medida para los operadores de drive-in (Autocinemas) en todo el país, exigiendo que “Tenet” solo pueda ver en lugares al aire libre si los cines bajo techo en ese mercado en particular no están abiertos. El temor es que, las Salas que abran son seguras y en los Estados donde no estén abiertas, potencializan que espectadores la busquen otro modo de verla por lo que los Autocinemas, ingresarían al recaudo certificado de exhibición.

La cifra de cines han reabierto hasta el momento cubren 44 estados USA, temiendo que no darán el margen deseado porque las grandes metrópolis como Nueva York y Los Ángeles, tienen congeladas aperturas de salas. Actualmente, se estima que 1.738 cines funciona y 2.152 en Canadá que han reanudado sus operaciones, según Comscore, logrando un cifra de 6.000 teatros en total. A medida que la asistencia al cine ha comenzado a reanudarse en los EE. UU., los autocines en Los Ángeles, San Francisco y Sacramento California, han estado entre las mayores fuentes de ingresos de taquilla para los nuevos estrenos con el thriller “Unhinged” protagonizado por Russell Crowe de Solstice Studios, que logró $4 millones de dólares en su primer fin de semana. Ahora si bien Tenet, creado para Teatros Imax y 2D. De no darles vía libre, autocinemas tendrían bajo la manga en los 300 disponibles en USA, dar los Nuevos Muntantes y la nueva película de Keanu Reeves, Billy & Ted “Face the Music”. Sumado a re estrenos clásicos como “Jurassic Park”, “Harry Potter” e “Indiana Jones” que curiosamente generan ingresos 20 ó 30 años después como “Harry Potter y la Piedra Filosofal” 2001, que logró en China la suma de 22 millones de dólares más a su cuenta. En Colombia, Cineco, abrió sus salas con un estreno cinematogrtafico que se esperaba en salas y fue “El Olvido que Seremos”, basado en el libro de Héctor Abad Faciolince, cuyo recaudo en taquilla conoceremos la otra otra semana.