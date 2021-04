A través de un video publicado en sus redes sociales el actor Omar Murillo, conocido por su participación en programas humorísticos colombianos, relató que se sintió discriminado y atacado por su color de piel mientras estaba dentro de una entidad bancaria en Bogotá.

“No nos mata el coronavirus, nos mata el racismo como lo acaba de tener esta ciudadana; pido no discriminación, no solo para mí que sea actor en este país, sino para miles y miles de negros que sufren discriminación en este país”, expresó el video, mientras dejaba ver las instalaciones del banco.

En la grabación relató: “una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero. Este es otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea actor o para cualquier persona, eso no se debe hacer”.

Así narró Omar Murillo el haber vivido supuesto acto de racismo en un banco: