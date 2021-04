El actor colombiano Karoll Márquez habló de su vida personal y aclaró las dudas sobre su orientación sexual. Durante entrevista con Diva Rebeca, personaje que interpreta Omar Vásquez, dejó claro que «nunca he estado metido en ningún clóset; que le quede claro a todo el mundo».

Karoll Márquez aclaró que él nunca ha ocultado su orientación sexual. “El hecho de que uno no hable de su vida personal, no quiere decir que estés metido en un clóset”. Cuando ‘Diva’ le preguntó si era gay, él le respondió que “la pregunta era obsoleta”.

“Por qué tengo que salir al mundo a pedirle permiso por existir, entonces no tengo que decir es que soy esto o soy lo otro… Yo no tengo la culpa de que seas tan poco listo o tan poco lista de que no percibas la sensibilidad, para mi es muy obvio”, afirmó Karol Márquez.

Contundente respuesta de Karoll Márquez sobre su orientación sexual: